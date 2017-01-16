Массимо Каррера: «Луис Адриано напомнит всем, как он умеет забивать и работать на общую победу»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что доволен подписанием новичков Александра Самедова и Луиза Адриану. Также итальянец подчеркнул, что у него сложились хорошие отношения с руководством клуба и лично владельцем команды Леонидом Федуном и он не ставил никаких ультиматумов по трансферной политике, о чем ранее сообщали СМИ.

«Меня не смущает возраст Самедова. В футбол ведь играет человек, а не его паспорт. Александр — классный и опытный исполнитель в хорошем физическом состоянии, способный разнообразить нашу атаку. И с мотивацией у него все в порядке, ведь я с ним общался. А без нее в «Спартаке» делать нечего!

У Луиса Адриано мотивация тоже на уровне. Как вы понимаете, с ним я тоже говорил. Этот форвард мне давно импонирует. Уверен, что он способен помочь в достижении целей, которые мы ставим перед собой. Да, у него в последнее время имелись проблемы с игровой практикой, но есть возможность наверстать упущенное. Применительно к «Милану» в Италии частенько хвалят другого нападающего-легионера — Бакку. Но вот в моем понимании Луис Адриано ничуть не слабее колумбийца. Верю, что бразилец напомнит всем, как он умеет забивать и работать на общую победу. И очень хорошо, что Луис будет с нами уже на первом сборе, куда должен прибыть из Москвы вместе со всей командой.

Скоро вы сами узнаете, будут ли еще приобретения до закрытия трансферного окна. Я же отмечу, что очень важно увидеть всех указанных вами игроков сразу на первом сборе, ведь времени у нас мало, а дел много.

Первым нашим приобретением стал Селихов. И его переход породил массу пересудов: Каррера поставил ультиматум, Каррера написал жесткое письмо Леониду Федуну, Каррера пригрозил отставкой… Вы верите во все это? Давайте так. В детали вдаваться не будем, потому что трансферы и все, что с ними связано, — исключительно внутреннее дело клуба. Могу сказать, что Селихов – сильный и перспективный вратарь, который поможет «Спартаку». И он будет работать с нами, доказывая свое право выходить на поле. Как и любой другой наш футболист.

У меня доверительные и открытые отношения с синьором Федуном. Если мне надо будет что-то сообщить президенту, то не стану привлекать к этому прессу – это уж точно! С оперативным руководством клуба тоже работаем в постоянном контакте и на основе взаимного уважения, у нас идет конструктивный диалог по всем вопросам. Разумеется, в первую очередь по трансферным темам.

В 15 турах красно-белые, ведомые Каррерой, набрали 37 очков и повторили свой лучший результат по этому показателю для чемпионатов, в которых участвовали 16 клубов. C таким же результатом москвичи пришли к промежуточному финишу в победном сезоне-2000. Ни одному тренеру в российской истории «Спартака» не удавалось начать работу с командой столь же успешно: в 12 матчах под руководством Карреры клуб набрал 28 очков из 36 возможных (77,78 %).

Напомним, «Спартак» занимает первую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 40 очков и опережая идущий на втором месте «Зенит» на 5 баллов.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс