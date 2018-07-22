Массимо Каррера: «Ломовицкий доказал, что достоин быть в основе «Спартака»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера дал оценку работе молодежи красно-белых. Спартаковцы провели сбор на учебно-тренировочном сборе в Австрии, который прошел в Филлахе.

Итальянский тренер дал оценку работе молодежи красно-белых на учебно-тренировочном сборе в Австрии, который прошел в Филлахе. 54-летний специалист отметил прогресс 20-летнего полузащитника Александра Ломовицкого.

«Молодежь постоянно тренируется с нами. Многое зависит от того, что они покажут на поле. К примеру, Ломовицкий доказал, что достоин быть в основе. Другим нужно время для роста, чтобы не перегореть на старте», — сказал итальянский специалист.

В прошлом сезоне Александр Ломовицкий сыграл в 34 матчах за «Спартак-2» в Футбольной национальной лиге и забил 4 гола.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport24

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Рианчо

Рауль Рианчо покинул сборную Украины. Сообщалось, что он перейдет в штаб Массимо Карреры в «Спартаке»

Квинси Промес, лучший футболист 2017 года по версии "Еженедельника "Футбол"

Массимо Каррера: «На сегодняшний день у меня нет информации о том, что Квинси Промес уходит»

Carrera

Массимо Каррера: «Бразилия — фаворит чемпионата мира»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 