Массимо Каррера: «Ломовицкий доказал, что достоин быть в основе «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера дал оценку работе молодежи красно-белых. Спартаковцы провели сбор на учебно-тренировочном сборе в Австрии, который прошел в Филлахе.

Итальянский тренер дал оценку работе молодежи красно-белых на учебно-тренировочном сборе в Австрии, который прошел в Филлахе. 54-летний специалист отметил прогресс 20-летнего полузащитника Александра Ломовицкого.

«Молодежь постоянно тренируется с нами. Многое зависит от того, что они покажут на поле. К примеру, Ломовицкий доказал, что достоин быть в основе. Другим нужно время для роста, чтобы не перегореть на старте», — сказал итальянский специалист.

В прошлом сезоне Александр Ломовицкий сыграл в 34 матчах за «Спартак-2» в Футбольной национальной лиге и забил 4 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24

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