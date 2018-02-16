Массимо Каррера: «Игроки сделали все, что могли»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопросы журналистов после поражения от «Атлетика» из Бильбао. Матч завершился поражением москвичей со счетом – 1:3.
— Почему был сделан выбор в пользу Артема Реброва? Была ли тут ваша ошибка?
— После матча легко делать выводы. Я сделал такой выбор исходя из тренировок. А вы этих занятий не видите.
— Показалось, что команда начала игру хорошо. Но что произошло дальше?
— Мы допустили ряд индивидуальных ошибок. Когда перед тобой такой нападающий как Адурис, ошибки непростительны. Мы допустили три серьезных ошибки.
— Матч закончился со счетом 1:3. Есть ли шанс исправить ситуацию в ответной встрече?
— Будет сложно перевернуть такой результат. Завтра будем смотреть сегодняшний матч и искать ошибки. В следующий раз постараемся сыграть в свой футбол и не допускать ошибок.
— Не кажется, что слишком затянули с заменами?
— Не факт, что когда проигрываешь, надо сразу выпускать 6 нападающих
— Вам не показалось, что сегодняшняя игра была показана такой же, как и на зимних сборах?
— Нет, не показалось. Повторяю, мы сыграли хорошо, но допустили ошибки. За это мы поплатились. Игроки сделали все, что могли. У нас были шансы забить, но нас наказали ошибки.
— «Спартак» дважды пропустил после стандартов, а мы свои стандарты не реализовали. Спартак не отрабатывает стандарты?
— Мы над ними работаем. Но когда соперник обороняется в десятером, тяжело что-то показать
— Денис Глушаков не готов играть весь матч?
— Я заменил Глушакова, чтобы изменить игру. А не потому, что у него нет готовности играть все 90 минут.
— После фиаско в Ливерпуле не было соблазна сыграть в более аккуратный футбол?
— Это то, что мы и хотели. К сожалению, за ошибки приходит наказание.
— Педро Роша опять пропал? Он вроде приехал, но в протоколе его не было.
— Тренер должен делать определенный выбор. Мне за это платят. Нигде не сказано, что, если его нет на лавке, он нам не нужен.
— Денис Глушаков сразу ушел в подтрибунное помещение после замены. Как вы отреагировали на это?
— Мы подали руки, и он ушел. Ведь было холодно! Я хочу сказать, что у меня есть полное уважение к Денису. Но я должен делать выбор исходя из игры. В этом и смысл.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: Еженедельник «Футбол»