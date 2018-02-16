Массимо Каррера: «Игроки сделали все, что могли»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопросы журналистов после поражения от «Атлетика» из Бильбао. Матч завершился поражением москвичей со счетом – 1:3.

— Почему был сделан выбор в пользу Артема Реброва? Была ли тут ваша ошибка?

— После матча легко делать выводы. Я сделал такой выбор исходя из тренировок. А вы этих занятий не видите.

— Показалось, что команда начала игру хорошо. Но что произошло дальше?

— Мы допустили ряд индивидуальных ошибок. Когда перед тобой такой нападающий как Адурис, ошибки непростительны. Мы допустили три серьезных ошибки.

— Матч закончился со счетом 1:3. Есть ли шанс исправить ситуацию в ответной встрече?

— Будет сложно перевернуть такой результат. Завтра будем смотреть сегодняшний матч и искать ошибки. В следующий раз постараемся сыграть в свой футбол и не допускать ошибок.

— Не кажется, что слишком затянули с заменами?

— Не факт, что когда проигрываешь, надо сразу выпускать 6 нападающих

— Вам не показалось, что сегодняшняя игра была показана такой же, как и на зимних сборах?

— Нет, не показалось. Повторяю, мы сыграли хорошо, но допустили ошибки. За это мы поплатились. Игроки сделали все, что могли. У нас были шансы забить, но нас наказали ошибки.

— «Спартак» дважды пропустил после стандартов, а мы свои стандарты не реализовали. Спартак не отрабатывает стандарты?

— Мы над ними работаем. Но когда соперник обороняется в десятером, тяжело что-то показать

— Денис Глушаков не готов играть весь матч?

— Я заменил Глушакова, чтобы изменить игру. А не потому, что у него нет готовности играть все 90 минут.

— После фиаско в Ливерпуле не было соблазна сыграть в более аккуратный футбол?

— Это то, что мы и хотели. К сожалению, за ошибки приходит наказание.

— Педро Роша опять пропал? Он вроде приехал, но в протоколе его не было.

— Тренер должен делать определенный выбор. Мне за это платят. Нигде не сказано, что, если его нет на лавке, он нам не нужен.

— Денис Глушаков сразу ушел в подтрибунное помещение после замены. Как вы отреагировали на это?

— Мы подали руки, и он ушел. Ведь было холодно! Я хочу сказать, что у меня есть полное уважение к Денису. Но я должен делать выбор исходя из игры. В этом и смысл.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Еженедельник «Футбол»