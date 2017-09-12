Массимо Каррера: «Готовы выставить наш лучший состав на матч с «Марибором» и показать отличную игру»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о подготовке команды к матчу 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Марибора». По его словам, команда полностью готова.

«Это довольно серьезная команда, идет среди лидеров в Словении. У нее много титулов. Скажу так: нам будет непросто.

Да, мы знаем, как играет «Марибор», внимательно его изучали, это будет трудный матч. Мы готовы выставить наш лучший состав и показать отличную игру, – сказал Каррера».

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»