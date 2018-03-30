Массимо Каррера: «Если поле в Перми по-прежнему не сможет принимать матчи, то мы тоже постараемся перенести свой матч с «Амкаром» в Москву.»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ситуацию с переносом матча «Амкар» – «Локомотив» в Москву. Итальянец уверяет, что в Италии такого нет.

«Никаких претензий у меня нет. Если в регламенте прописано, что это возможно, то «Локомотив» поступил правильно. Я бы поступил так же. Не знаю, что за проблемы в Перми.

Лично я считаю, что в регламенте нужно прописать, чтобы матч в таком случае состоялся на нейтральном поле. Если поле в Перми по-прежнему не сможет принимать матчи, то мы тоже постараемся перенести свой матч с «Амкаром» в Москву.

Можно ли назвать регламент РФПЛ цирком? Давайте не будем преувеличивать. У каждой лиги свой регламент, давайте уважать его. Сможет ли «Амкар» играть честно, если «Локомотив» за все платит? Думаю, футболисты выйдут на поле и будут выполнять свой долг.

Честно скажу, не до конца знаю регламент серии А, но знаю, что когда нет возможности играть на основном поле, игра переносится на нейтральное», – сказал Каррера.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24