Массимо Каррера: «Еще не определился с голкипером на матч с «Арсеналом»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера ответил на критику в сторону основного вратаря команды Артема Реброва. Также итальянский специалист рассказал о выборе голкипера на игру с тульским «Арсеналом».

«Определился ли я с голкипером на матч с «Арсеналом»? Нет, еще не определился.

Согласен ли с критикой Реброва после встречи с «Зенитом»? Критика неизбежна, когда ты проигрываешь 1:5. Но ее заслуживает вся команда, а не один Артем.

Мы проиграли не из-за Реброва. «Спартак» проиграл как команда», — подытожил Каррера.

Напомним, матч с туляками пройдет завтра. Игра 5-го тура РФПЛ начнется в 19:30 на «Открытие Арене».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс