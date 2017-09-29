Массимо Каррера: «Аленичев назвал Пашалича средним игроком? В следующий раз позвоню ему»

Автор: Евгений Морозов 0

Пашалич

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слова бывшего наставника команды Дмитрия Аленичева о полузащитнике Марио Пашаличе. Специалист крайне недоволен ситуацией.

«Аленичев назвал Пашалича средним игроком и сказал, что можно было усилиться более классным футболистом? В следующий раз я позвоню ему. У каждого свои взгляды. Я уважаю то, что делает Аленичев, поздравляю его с первым местом в ФНЛ. Порой в футболе 1+1 не всегда 2. Я уважаю его мнение. Пашалич может нравиться или не нравиться кому угодно. Я считаю, что он подходящий для нас игрок», — сказал тренер.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Аленичев

Дмитрий Аленичев: «Багаж Аленичева»? Нет, чемпионство – полная заслуга Массимо и футболистов»

Массимо Каррера

Массимо Каррера – о сезоне, усилении и Глушакове

Массимо Каррера

Массимо Каррера: «Спартак» и ЦСКА сделают все, чтобы вознести российский футбол»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 