Массимо Каррера: «Аленичев назвал Пашалича средним игроком? В следующий раз позвоню ему»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слова бывшего наставника команды Дмитрия Аленичева о полузащитнике Марио Пашаличе. Специалист крайне недоволен ситуацией.

«Аленичев назвал Пашалича средним игроком и сказал, что можно было усилиться более классным футболистом? В следующий раз я позвоню ему. У каждого свои взгляды. Я уважаю то, что делает Аленичев, поздравляю его с первым местом в ФНЛ. Порой в футболе 1+1 не всегда 2. Я уважаю его мнение. Пашалич может нравиться или не нравиться кому угодно. Я считаю, что он подходящий для нас игрок», — сказал тренер.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»