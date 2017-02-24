Массимилиано Аллегри: «Я счастлив в «Ювентусе»

Тренер «Юве» в очередной раз дистанцировался от слухов, связывающих его с переходом в АПЛ. Аллегри заявил, что не думает об этом.

«Я знаю, что СМИ в последнее время публиковали много слухов, но я должен сосредоточиться только на том, что мы должны сделать здесь и сейчас».

«В будущем будет время подумать о других вещах, но, должен сказать, что я очень счастлив в «Ювентусе». У меня еще есть полтора года по контракту и я нахожусь в полной гармонии с клубом.»

Аллегри не обошел вниманием и нашумевшую отставку Клаудио Раньери: «Прежде всего, Раньери — это тренер, чье имя за победу в Премьер-Лиге войдет в историю не только «Лестера», но и всего мирового футбола. Считаю, что то, что Раньери сделал в «Лестере» — неповторимое достижение для любого тренера».

В текущем сезоне «Ювентус» занимает первое место после 25 туров Серии А с отрывом в семь очков.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN FC