Массимилиано Аллегри хочет возглавить «Барселону»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри предложил свои услуги «Барселоне». Ранее итальянский специалист отверг вариант с лондонским «Арсеналом».

По имеющейся информации, представители итальянского специалиста связались с президентом каталонского клуба Хосепом Марией Бартомеу и сообщили ему, что Аллегри принял бы предложение сине-гранатовых.

Ранее испанские СМИ сообщали, что «Барселона» рассматривает на пост главного тренера таких специалистов, как Хорхе Сампаоли и Эрнесто Вальверде, работающих соответственно в «Севилье» и «Атлетике» из Бильбао.

Ранее нынешний наставник каталонского клуба Луис Энрике заявил, что покинет тренерский мостик по окончании текущего сезона.

«Ювентус» опережает «Рому» на 8 очков и уверенно двигается к очередному чемпионству. «Барселона» опережает мадридский «Реал» на 1 очко и также занимает первую строчку в турнирной таблице, однако «сливочные» провели на одну игру меньше.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo