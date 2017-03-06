Массимилиано Аллегри: «Работа в «Арсенале» не входит в мои планы»

Массисимилиано Аллегри не возглавит лондонский «Арсенал». Об этом заявил лично главный тренер «Ювентуса».
«Я могу повторить вам еще раз: работа в «Арсенале» не входит в мои планы. В обратном случае, сначала я бы оповестил об этом руководство «Ювентуса».
У меня контракт до 2018 года, и не только я буду решать свое будущее. Когда наступит определенный момент, мы обсудим все с руководством. Так было в прошлом году, в этом я также не буду менять принципов», – заявил Аллегри.
Ранее сообщалось, что Аллегри может сменить Арсена Венгера.
«Ювентус» опережает «Рому» на 8 очков и уверенно двигается к очередному Скудетто. «Арсенал» занимает 5 место в АПЛ.
Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com