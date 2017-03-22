Массимилиано Аллегри продлит контракт с «Ювентусом»

Массимилиано Аллегри решил остаться в туринском «Ювентусе». Ранее сообщалось, что итальянец ведет переговоры с «Барселоной».

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри принял решение остаться в клубе и подпишет новый контракт с туринцами до 2020 года.

Отметим, что «Барселона» начала переговоры с Аллегри вела переговоры с Аллегри. Встреча сторон состоялась перед матчем Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Порту». Каталонский клуб предлагал Массимилиано 8,5 миллионов евро в год.

Нынешний контракт Аллегри с туринским клубом рассчитан до лета 2018 года.

За 9 туров до конца чемпионата «Ювентус» опережает «Рому» на восемь очков, а «Наполи» на десять. Лучший бомбардир «старой синьоры» Гонсало Игуаин с 19-ю забитыми мячами замыкает пятерку лучших на данный момент. Возглавляет список форвард «Торино» Андреа Белотти с 22-мя голами в активе.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport