Массимилиано Аллегри покинет «Ювентус» по окончании сезона

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри уйдет после текущего сезона. Об этом заявил сам тренер.

Аллегри самолично оповестил руководство «старой синьоры», что покинет команду по окончании текущего сезона. Руководство «Юве» заявило, что препятствовать этому не будет.

Возможные кандидаты на пост гланого тренера «Ювентуса» называются главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза, а также тренер «Ромы» Лучано Спаллети.

Массимилиано возглавил «Ювентус» в 2014 году. Дважды он становился чемпионом Италии, столько же раз выигрывал Кубок Италии, один раз Суперкубок.

«Ювентус» опережает «Рому» на 7 очков и занимает первое место.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato