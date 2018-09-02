Массимилиано Аллегри о Роналду: «Форварды сталкиваются с трудностями в серии А. Я доволен тем, что он делает»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о победе над «Пармой» в матче 3-го тура серии А (2:1). Также он прокомментировал ситуацию с Роналду, который до сих пор не может забить.

«Парни хорошо справились. Играть в Парме трудно – мы тут добились победы лишь в одном из последних пяти матчей.

«Парма» борется, чтобы выжить, играет организованно и опасно контратакует, но ближе к концу встречи у них кончились силы.

Это заслуженная победа, но мы еще очень многое должны сделать.

Роналду не забивает? Форварду в серии А приходится сталкиваться с определенными трудностями, но в целом он провел хорошую игру.

Я доволен тем, что делает Криштиану. Перерыв на матчи сборных поможет всем нам заиграть острее.

Манджукич всегда был большим футболистом, но даже я не ожидал, что он будет в такой прекрасной форме после чемпионата мира.

Дибала постепенно набирает форму. Он хорошо проявил себя, выйдя на замену», – сказал Аллегри.

Напомним, что Криштиану Роналду провел в составе туринской команды три матча и нанес 23 удара, но ни один из них не привел к голу. Это худший показатель для топ-5 лиг Европы в этом сезоне.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia