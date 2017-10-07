Массимилиано Аллегри: «Для «Ювентуса» победа в Лиге чемпионов — не задача, а мечта»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил, что не относится к победе в Лиге чемпионов как к задаче. Туринцы дважды достигали финала турнира за последние три сезона.

«Это были три чудесных года. Первый финал был неожиданным, в то время как во втором мы больше надеялись на победу. Не получилось. Тем не менее это успех, потому что мало кому удается играть в финале Лиги чемпионов два раза за три года.

Мы не считаем победу в Лиге чемпионов задачей, скорее, мечтой, над которой необходимо работать в течение многих лет. Цель «Ювентуса» — стабильно быть в восьмерке лучших команд европейского футбола», — сказал Аллегри.

Фото: Global Look Press

Источник: Mediaset Premium

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»