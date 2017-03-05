Массимилиано Аллегри дал согласие на переход в «Арсенал»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Массимилиано Аллегри

Лондонский «Арсенал» планирует пригласить в команду нового главного тренера. Стало известно имя потенциального кандидата на данный пост.

По сообщениям СМИ, 49-летний итальянец Массимилиано Аллегри готов возглавить английский клуб. Стороны уже достигли устного соглашения по поводу сделки. Если нынешний наставник «канониров» Арсен Венгер откажется продлевать контракт с командой, то главный тренер «Ювентуса» перейдет в «Арсенал» перед началом следующего сезона.

Напомним, Венгер тренирует англичан с 1996 года. Под руководством 67-летнего специалиста «канониры» трижды становились чемпионами АПЛ, по шесть раз завоевывали национальные Кубок и Суперкубок страны, а также выходили в финал Лиги чемпионов 2005/06.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Express

 

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