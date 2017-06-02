Массимилиано Аллегри: «Cамый важный игрок «Реала» – Каземиро»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии финала Лиги чемпионов против «Реала» высказался по поводу соперников. Специалист назвал самого важного игрока в составе испанского клуба.

«Люди говорят об Иско и Бэйле, но для меня самый важный игрок – Каземиро, потому что без него команда не может играть в свой футбол.

Каземиро придает баланс игре «Реала». Для меня он просто фундаментальный игрок.

Он не самый одаренный в плане техники футболист, но его выступление имеет основополагающее значение.

Каземиро привносит в игру «Реала» баланс. Не думаю, что какой-то другой игрок способен на это», – сказал Аллегри.

«Ювентус» и «Реал Мадрид» сыграют в финале Лиги чемпионов 3 июня в Кардиффе.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca