Массимилано Аллегри может перейти в «Барселону»

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть туринский клуб. В услугах специалиста заинтересован гранд Ла Лиги.

По сообщениям СМИ, руководство «Барселоны» планирует пригласить 49-летнего итальянца на смену нынешнему тренеру каталонцев Луису Энрике. О возможной сумме контракта сине-гранатовых с Аллегри ничего не сообщается. Помимо Массимилиано на аналогичный пост претендует Юрген Клопп и Рональд Куман, возглавляющий «Эвертон».

«Старую синьору» специалист возглавил в 2014 году. С «бьянконери» Аллегри стал двухкратным чемпионом Италии, дважды выигрывал национальный Кубок, а также завоевывал Суперкубок страны.

Фото: Global Look Press