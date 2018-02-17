Масленица в день рождения. Оригинальные рецепты поздравлений от Мауро Икарди

Жесть и Мауро Икарди — в футбольной грамматике эти слова синонимичны. Но теперь форвард «Интера» зашел слишком далеко: только посмотрите, как жестоко банда аргентинца поздравляет одноклубников с днем рождения. Ну и яйца с мукой жалко, продукты возврату не подлежат.

В такие моменты сожалеешь, почему в клубе нет Златана Ибрагимовича. Подобное поздравление было бы слишком рискованным для Мауро перед летним ЧМ

А, может, в Италии так празднуют масленицу? Бедные миланцы, им срочно нужен лайфхак по приготовлению блинов.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press

Видео: официальный Instagram Мауро Икарди