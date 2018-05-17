«Машук-КМВ» — «Черноморец» мог быть договорным

Некоммерческая организация Federbet, фиксирующая договорные матчи, сообщила о подозрительных ставках на встречу ПФЛ «Машук-КМВ» — «Черноморец». Игра состоялась 16 мая и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Как сообщил глава Federbet Франческо Баранка, организация зафиксировала подозрительную активность на ставках на этот поединок.

«Это точно «договорняк». Ставили на победу «Черноморца» в первом тайме», — заявил г-н Баранка.

Встреча завершилась победой клуба из Новороссийска со счетом 2:0. Гости забили голы на 20-й (с пенальти) и 59-й минутах матча. Таким образом, подозрительные ставки сыграли.

Представители российских БК заявили «Рейтингу Букмекеров», что не зафиксировали подозрительных ставок на игру.

«До матча очень мало ставок было в принципе, ничего подозрительного не увидели. В лайве матч не предлагали», — рассказал заместитель генерального директора по трейдингу БК «Лига Ставок» Максим Афанасьев.

В БК «Олимп» также отметили, что подозрительных ставок на матч не было.

«Если есть подозрения, что матч договорной, то это должны проверить официальные организации, в чью компетенцию входят такие полномочия», — подчеркнули в пресс-службе БК.

За два тура до окончания чемпионата в зоне «ЮГ» ПФЛ «Черноморец» занимает шестое место, набрав 48 очков. «Моряки» отстают от лидера — ФК «Афипс» — на 26 очков. «Машук-КМВ» находится на 11-й строчке, набрав 34 очка.

Ранее под подозрение попал матч зоны «Урал-Поволжье» между ульяновской «Волгой» и «Нефтехимиком» из Нижнекамска.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Фото: Global Look Press

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