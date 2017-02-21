Мартин Шкртел заявил, что турецкий чемпионат сильнее российского

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Защитник «Фенербахче» Мартин Шкртел в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара» сравнил турецкий и российский чемпионаты. По его словам, уровень российской лиги ниже турецкой.

«В России я играл довольно давно, с тех пор много времени прошло. Тогда российская лига была сильна. Но сейчас же я вижу, что очень сильна и турецкая лига – здесь играть очень непросто. На мой взгляд, сейчас турецкий чемпионат сильнее российского», – сказал

Напомним, что Шкртел с 2004 по 2007 год выступал за «Зенит», после чего перешел в «Ливерпуль».

Матч «Фенербахче» – «Краснодар» пройдет 22 февраля в Стамбуле.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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