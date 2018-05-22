Мартин Шкртел может продолжить карьеру в Шотландии

Защитник «Фенербахче» Мартин Шкртел, скорее всего, продолжит карьеру в «Рейнджерс». Уже этим летом игроком может стать футболистом шотландского клуба.
Шотландский клуб почти согласовал переход 33-летнего словака за 2,7 миллиона фунтов (3,1 млн евро). Со Шкртелом, известным по выступлениям за «Зенит», «Рейнджерс» подпишут 3-летний контракт.
Защитник отлично знаком новому главному тренеру клубу из Глазго Стивену Джеррарду по совместной игровой карьере в «Ливерпуле».
В этом сезоне за «Фенербахче» футболист провел 21 игру и забил 3 гола.
Фото: Global Look Press
Источник: The Scottish Sun