Мартин Шкртел может продолжить карьеру в Шотландии

Защитник «Фенербахче» Мартин Шкртел, скорее всего, продолжит карьеру в «Рейнджерс». Уже этим летом игроком может стать футболистом шотландского клуба.

Шотландский клуб почти согласовал переход 33-летнего словака за 2,7 миллиона фунтов (3,1 млн евро). Со Шкртелом, известным по выступлениям за «Зенит», «Рейнджерс» подпишут 3-летний контракт.

Защитник отлично знаком новому главному тренеру клубу из Глазго Стивену Джеррарду по совместной игровой карьере в «Ливерпуле».

В этом сезоне за «Фенербахче» футболист провел 21 игру и забил 3 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: The Scottish Sun