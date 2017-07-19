Мартин Монтойя отказался от перехода в «Спартак»

Защитник испанской «Валенсии» Мартин Монтойя не стал принимать трансферное предложение «Спартака». Об этом сообщают испанские СМИ.

По некоторым данным, главный тренер красно-белых Массимо Каррера рассматривал покупку Монтойи в качестве основного усиления в текущее трансферное окно. По утверждениям источников, 26-летний Мартин отказался от зарплаты, которую превышает его нынешнюю в четыре раза.

В прошедшем сезоне Монтойя провел за «летучих мышей» 30 матчей. В этих встречах он отличился двумя голами и одним результативным пасом.

Фото: Global Look Press

Источник: Radio Taronja