Мартин Касерес может стать игроком «Барселоны»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Мартин Касерес

Руководство «Барселоны» ищет замену травмированному Алейксу Видалю. Сине-гранатовые готовы приобрести экс-защитника туринского «Ювентуса».

По сообщениям СМИ, в каталонский клуб может перейти Мартин Касерес. Из-за того, что Видаль будет восстанавливаться от полученного повреждения около 5 месяцев, «Барселона» уже готова проводить переговоры с 29-летним уругвайцем. О сумме возможной зарплаты Касереса в испанской команде ничего не сообщается.

С лета 2016 года Мартин считается свободным агентом. Последним клубом южноамериканского игрока был «Ювентус».

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttomercatoweb

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Дмитрий Темников
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