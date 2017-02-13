Мартин Касерес может стать игроком «Барселоны»

Руководство «Барселоны» ищет замену травмированному Алейксу Видалю. Сине-гранатовые готовы приобрести экс-защитника туринского «Ювентуса».

По сообщениям СМИ, в каталонский клуб может перейти Мартин Касерес. Из-за того, что Видаль будет восстанавливаться от полученного повреждения около 5 месяцев, «Барселона» уже готова проводить переговоры с 29-летним уругвайцем. О сумме возможной зарплаты Касереса в испанской команде ничего не сообщается.

С лета 2016 года Мартин считается свободным агентом. Последним клубом южноамериканского игрока был «Ювентус».

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttomercatoweb