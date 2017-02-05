«Локомотив» заинтересован в приобретении Мартина Касереса. Уругвайский защитник находится в статусе свободного агента.

Как утверждают итальянские СМИ, защитник Мартин Касерес может продолжить карьеру в «Локомотиве». Ранее интерес к уругвайцу, находящемуся в статусе свободного агента проявлял интерес «Милан», но игрок может отказаться возвращаться в Серию A, поскольку российский клуб сделал более выгодное предложение.

Ранее Касерес защищал цвета таких клубов, как «Вильярреал», «Барселона», «Севилья» и «Ювентус». За «Юве» он выступал до конца прошлого сезона. Летом контракт с ним не был продлен, а новый клуб Касерес найти не успел.