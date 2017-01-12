Мартин Йиранек: «Если бы Карпин не выставил меня на трансфер в 2010 году, думаю, что я и по сей день играл бы в «Спартаке»

Мартин Йиранек рассказал о своей любви к России и готовности вернуться в РФПЛ. Чешский защитник поведал о своем уходе из «Спартака», заявив, что Валерий Карпин просто хотел от него избавиться.

«Отпуск окончен и уже вовсю тренируемся. С лета я выступаю за чешский «Пршибрам». Но надеюсь, что в январе еще получится вернуться в Россию Понимаете, Россия для меня как дом. Я когда перешел в «Пршибрам», сказал чешским журналистам: «Чувствую себя так, будто заграницей». Поначалу бывало, что вообще не мог вспомнить некоторые чешские слова. Сажусь в такси и начинаю по-русски объяснять, куда ехать, представляете? Сам не заметил, как стал думать на русском.

Сейчас я нахожусь в контакте с парой российских команд, но пока ничего конкретного. Как говорится, надежда умирает последней. У меня в контракте есть пункт: в любое время могу уйти из «Пршибрама» как свободный агент. Вернулся бы в «Томь» с большим удовольствием!

Мне очень обидно за Томск и болельщиков «Томи». Это очень уютный, добрый город, он обязательно должен быть представлен командой в премьер-лиге. Даже понимая всю ситуацию, с радостью вернулся бы и сделал все возможное, чтобы помочь сохранить «Томи» место в РФПЛ. Или хотя бы сохранить команде лицо. Никаких космических сумм мне не нужно, я прекрасно понимаю возможности клуба. Просто эта команда дорога моему сердцу, мне ее жалко. «Томь» – как одна большая семья, я хочу ей помочь.

Но «Спартак» навсегда в моем сердце. Что бы ни случилось, я все равно «мясной». Все-таки шесть лет в команде – серьезный срок. Такое невозможно забыть. Я же рассказывал вам, что в свое время получил в Чехии диплом мясника? Рубил свиные туши.

Если бы Карпин не выставил вас на трансфер в 2010-м… Думаю, что я и по сей день играл бы в «Спартаке».

Тем летом в Москве был смог, и мы отправились тренироваться куда-то в Прибалтику. За несколько дней до игры вшестером пошли гулять вечером, вернулись после отбоя… Не помню уже насколько поздно, может, часа на два-три позже положенного. Я сразу признал, что такое поведение недопустимо. Был готов понести любое наказание: штраф, перевод в дубль. Но Карпину этого показалось мало – он выставил нас с Саенко на трансфер.

Почему именно нас двоих? Оказались крайними. Видимо, я просто не входил в планы тренера, он рассчитывал на Пареху и Сухи. А опоздание стало хорошим поводом, чтобы от меня избавиться. Считаю так: каким бы ни было нарушение режима, нельзя вот так сразу выставлять игрока на трансфер. По крайней мере, я больше ни в одном клубе такого не видел», — рассказал Мартин Йиранек.

Фото: Global Look Press

Источник: Советский спорт