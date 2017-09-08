Мартин Эдвардс: «В 1996-м «МЮ» отказался покупать Зидана, чтобы не расстраивать Кантону»

Автор: Дмитрий Темников 0

В 1996 году руководство «Манчестер Юнайтед» планировало усилить команду Зинедином Зиданом . Об этом сообщил экс-председатель манкунианцев Мартин Эдвардс.

«Зидан и Эрик играли на одной позиции, и Фергюсон чувствовал, что если они пригласят Зидана, это расстроит Эрика. Оглядываясь назад, я сожалею, потому что Кантона через год завершил карьеру игрока, а Зидан был моложе и мог бы продолжать играть», — заключил Эдвардс.

В итоге в 1996 году француз перешел в «Ювентус». В 2001 году он покинул туринцев, чтобы перебраться в «Реал».

Фото: Global Look Press
Источник: BВС Radio 5 Livе 

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