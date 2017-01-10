Мартин Эдегор перешел в «Херенвен» на правах аренды

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Эдегор

Норвежский полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор продложит свою карьеру в Голландии. Об этом стало известно сегодня.

18-летний хавбек перейдет в «Херенвен». По некоторым данным, в этом клубе норвжежец будет выступать до лета этого года. По окончании срока аренды «сливочные» смогут вернуть Мартина обратно. Однако официальных подтверждений этой информации нет.

Эдегор прославился тем, что подписал контракт с королевским клубом в возрасте 16 лет. Но в основной команде футболист провел всего один официальный матч.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Херенвен»

 

 

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