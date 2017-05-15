Мартин Демичелис объявил о завершении карьеры

Бывший защитник сборной Аргентины Мартин Демичелис завершает игровую карьеру. Последним клубом 36-летнего футболиста в этом сезоне была «Малага», за которую он уже выступал (2011-2013).

Демичелис также играл за «Ривер Плейт» (4 чемпионских титула), «Баварию» (4 чемпионских титула, 7 кубков), «Манчестер Сити» (чемпион Англии и двукратный обладатель кубка страны) и «Эспаньол».

В 51 матче за сборную Аргентины Мартин Демичелис забил 2 гола и завоевал серебряные медали Кубка конфедераций-2005, ЧМ-2014 и Кубка Америки-2015. В текущем сезоне он провел 12 матчей за «Малагу» в испанской Примере.

Фото: Global Look Press

Источник: A Bola

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»