Мартин Демичелис объявил о завершении карьеры

Автор: Владимир Шевелев 0

Мартин Демичелис

Бывший защитник сборной Аргентины Мартин Демичелис завершает игровую карьеру. Последним клубом 36-летнего футболиста в этом сезоне была «Малага», за которую он уже выступал (2011-2013).

Демичелис также играл за «Ривер Плейт» (4 чемпионских титула), «Баварию» (4 чемпионских титула, 7 кубков), «Манчестер Сити» (чемпион Англии и двукратный обладатель кубка страны) и «Эспаньол».

В 51 матче за сборную Аргентины Мартин Демичелис забил 2 гола и завоевал серебряные медали Кубка конфедераций-2005, ЧМ-2014 и Кубка Америки-2015. В текущем сезоне он провел 12 матчей за «Малагу» в испанской Примере.

Фото: Global Look Press
Источник: A Bola

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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