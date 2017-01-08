Марсело: «Постараюсь играть за «Реал» до 38 лет»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Марсело

Защитник «Реала» Марсело надеется, что ему удастся еще 10 лет выступать за мадридский клуб. Бразилец играет за «Королевский клуб» с 2007 года.

«Я пришел в «Реал» в 18-летнем возрасте. Я тогда испытывал огромное давление. Постараюсь провести в команде еще 10 лет», – заявил Марсело.

За все время пребывания в команде бразилец провел за «сливочных» 382 матча во всех турнирах.

В текущем сезоне 28-летний футболист провел в чемпионате Испании 13 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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