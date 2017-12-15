Марсело Бьелсу уволили из «Лилля»

Автор: Дмитрий Темников 0

Марсело Бьелса, Лилль

Аргентинский специалист Марсело Бьелса покинул пост главного тренера «Лилля». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба. 

По итогам разбирательства отъезда 62-летнего тренера из расположения клуба без разрешения, руководство «догов» пришло к выводу: аргентинец нарушил условия договора. «Лилль» разорвал соглашение с аргентинцем, оставшись без тренера во время пребывания на 18-м месте в турнирной таблице Лиги 1 (18 баллов после 17 матчей).

Ранее еженедельник «Футбол» писал о начале скандала между Бьелсой и руководством «Лилля». Посмотреть статью вы можете, пройдя по ссылке.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФК «Лилль»  

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