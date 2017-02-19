Марсело Бьелса станет главным тренером «Лилля» в следующем сезоне

Аргентинский специалист Марсело Бьелса станет новым главным тренером одного из клубов Лиги 1. Об этом стало известно сегодня.

«Лилль» объявил о назначении 61-летнего южноамериканца на пост тренера команды. Соглашение вступит в силу с 1 июля. О сумме зарплаты Марсело в команде не сообщается.

Напомним, летом 2016 года Бьелса возглавил итальянский «Лацио», однако не провел с клубом ни одного официального матча. Аргентинец был недоволен руководством римлян, которое не совершило обещанные трансферы.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Лилль»