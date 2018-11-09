Марселино Тораль: «Черышев не поедет в сборную России из-за травмы»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропустит ближайшие матчи сборной России. Об этом сообщил главный тренер испанского клуба Марселино Гарсия Тораль.

«Не могу сказать точно, но, по-моему, он не поедет, потому что травмирован. По моим данным, он останется и будет восстанавливаться.

Надеюсь, после перерыва на матчи сборных он будет готов», – сказал Марселино.

Россия встретится с Германией в товарищеском матче 15 ноября, а 20 ноября в рамках Лиги наций сыграет со Швецией.

Фото: Global Look Press

Источник: As