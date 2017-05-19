«Марсель» хочет арендовать Курта Зума

Французский защитник Курт Зума в скором может вернуться на родину. «Марсель» заинтересован в услугах игрока обороны чемпионов Англии.

«Марсель» уже готов арендовать 22-летнего футболиста, но официального предложения пока не поступало. В Зума также заинтересованы «Лион» , «Милан» и «Валенсия».

В текущем сезоне АПЛ француз провел 9 матчей и отдал один голевой пас.

Вероятность перехода Курта в «Лион» является совсем маленькой, так как ранее футболист провел три сезона в «Сент-Этьене», болельщики которых являются непримиримыми врагами.

Фото: Global Look Press

Источник: L’ Equipe