«Марсель» заинтересован в услугах Доменико Кришито

Левый защитник «Зенита» Доменико Кришито и атакующий полузащитник «Шахтера» Бернард Анисио входят в сферу интересов «Марселя». Французский клуб намерен серьезно усилиться в январское трансферное окно.

Спортивный директор французского клуба Андони Субисаррета в последние несколько дней обсуждает кандидатуры итальянского защитника и бразильского полузащитника с новыми владельцами «Марселя».

Мирча Луческу готов отпустить Кришито за 12 миллионов евро, а сам игрок желает зарплату 2,8 миллиона евро в год.

За Бернарда «Марселю» придется заплатить 15 миллионов и предложить футболисту контракт на 3 миллиона в год.

Фото: Global Look Press

Источник: footmercato