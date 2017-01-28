«Марсель» предложил за Димитри Пайета 32 млн евро

Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет может перейти в «Марсель» до закрытия зимнего трансферного окна. Французский клуб предложил за футболиста 32 миллиона евро.

Клубы пока не договорились о сделке, но близки к этому после того, как французский клуб сделал предложение в размере 32 миллионов евро.

Если ситуация не изменится, трансфер 29-летнего хавбека будет оформлен в ближайшие двое суток.

За «Вест Хэм» в этом сезоне Пайет провел 18 матчей, забил 2 мяча и отдал 9 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: RMC