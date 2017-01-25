«Марсель» не заплатит за Пайета больше 25 млн фунтов и рассматривает вариант с арендой

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Пайет

Руководство «Марселя» сообщило представителям «Вест Хэма» финальную цену – 25 миллионов фунтов – которую французский клуб готов заплатить за трансфер полузащитника Димитри Пайета. Ранее «Марсель» трижды отправлял предложения «Вест Хэму», все они были отклонены.

В случае отсутствия компромисса между клубами в вопросе цены, «Марсель» постарается оформить сделку в последний день зимнего трансферного окна и приобрести Пайета на правах аренды.

Предыдущее трансферное предложение «Марселя» исчислялось 22,5 миллионами фунтов, «Вест Хэм» рассчитывает получить 30 миллионов.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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