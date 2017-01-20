«Марсель» не собирается приобретать Димитри Пайета

Переход французского футболиста английского «Вест Хэма» Димитри Пайета в «Марсель» близок к срыву. Об этом сообщают европейские СМИ.

Руководство «Марселя» передумало приобретать полузащитника, так как «молотобойцы» требуют слишком высокой цены за трансфер. Теперь французский клуб планирует усилить другие позиции этой зимой.

Напомним, ранее 29-летний Димитри отказался играть за лондонцев. Футболист угрожал нанесением самому себе травмы, если клуб не отпустит его во Францию.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports