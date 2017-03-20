Маркус Рэшфорд: «Футболка сборной Англии – лучший подарок в жизни»

Маркус Рэшфорд поведал о своей карьере. Он мог оказаться по другую сторону манчестерских баррикад.

«Я вырос в Манчестере, и у членов моей семьи на протяжении всего моего детства было небольшое соревнование между собой. На любой праздник, будь то Рождество или день рождения, они дарили мне одно и тоже, зная, что этот подарок всегда меня обрадует, — новая футбольная форма.

Но манчестерские семьи, в том числе и моя, порой могут распадаться на две половины… Половина моих родственников болеет за «Юнайтед», а вторая половина – за «Сити». Так что вы же понимаете, что речь шла о нечто большем, чем просто футбольная форма. Особенно с годами, когда мои успехи в футболе становились все более значимым, они своими подарками всячески старались перетащить меня на одну из сторон.

Но одну форму я не забуду никогда. Это была футболка ни «Юнайтед», ни «Сити». Однажды вечером я вернулся домой, и у моего дяди был подарок для меня. Еще одна футболка. Еще одна красная футболка (а, надо сказать, он всю жизнь болел за «МЮ»). Но она отличалась от всех остальных: на ней был крест с тремя львами и золотой звездой сверху – это была форма сборной Англии, моя первая футболка сборной Англии.

Я тут же перевернул ее, чтобы посмотреть обратную сторону, – сами понимаете, насколько это важно. Там была цифра «9», а выше нее было написано «ROONEY».

Я молод, поэтому мои воспоминания о сборной не связаны со звездами 90-х вроде Шерингема или Ширера. Для меня все крутилось вокруг Руни и Оуэна. И вот в 8-летнем возрасте мой дядя подарил мне футболку Руни. Как и для любого пацана, для меня это была не просто футболка с номером – это было имя человека, чьи шаги в футболе я хотел бы повторить.

Я был нападающим, и с того дня я захотел быть как Руни. И играть в сборной Англии».

В текущем сезоне Маркус Рэшфорд провел за «МЮ» 22 матча в АПЛ, в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports