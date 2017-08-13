Маркос Льоренте может сменить мадридский «Реал» на «Севилью»

Поводом для смены клуба могли стать напряженные отношения между испанским хавбеком и главным тренером команды Зинедином Зиданом.

Льоренте и Зидан не могут найти общий язык еще с тех времен, когда француз возглавлял «Кастилью». Возможно, по этой причине Льоренте не был включен в заявку на предстоящий матч Суперкубка Испании с «Барселоной». «Севилья» хочет арендовать футболиста сроком на один сезон, сохранив за собой право выкупа за сумму в размере 15-17 млн евро.

На счету 22-летнего Льоренте всего два матча за первую команду «сливочных». Последний сезон он провел в аренде в «Алавесе», закоторый провел 32 матча и отличился двумя результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Soymadridista.com

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