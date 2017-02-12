Марко Верратти признался, что хочет выступать за «Барселону»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Марко Верратти

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти заявил, что хотел бы попробовать свои силы в «Барселоне». По мнению итальянца, каждый игрок мечтает выступать в каталонском клубе.

«Барселона» по-прежнему лучшая команда в мире. В ее составе играют три лучших атакующих игрока в мире, а также Иньеста. Сейчас я играю в хорошем клубе, где чувствую себя как дома, но любой игрок хотел бы выступать за «Барселону», – сказал Верратти.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Верратти принял участие в 17 матчах, в которых забил два гола и сделал две голевых передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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Вадим Павлов

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