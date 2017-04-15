Марко Верратти может перейти в «Реал»

«Реал» намерен приобрести итальянского полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти. Хавбек ранее уже отклонял предложение «сливочных».

Мадридский «Реал» заинтересован в приобретении Марко Верратти. «Королевскому» клубу придется выиграть конкуренцию за игрока у таких клубов, как «Барселона», «Челси» и «Ювентус».

Напомним, летом 2016 года футболист также получал предложение о переходе в «Реал», но отклонил его.

«Интерес этого клуба ко мне был приятен. «Реал» не каждый день проявляет интерес к тебе. Но когда я счастлив в одном клубе, то не хочу начинать переговоры с другим. Хочу выиграть титулы в «ПСЖ», — заявил Верратти прошлым летом.

С 2012 года Марко Верратти сыграл за «ПСЖ» 192 матча, в которых забил 5 мячей. Действующий контракт футболиста рассчитан до 2021 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Don Balon