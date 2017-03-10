Марко Верратти и Блез Матюиди были в ночном клубе перед матчем с «Барселоной»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

ПСЖ

Полузащитники «ПСЖ» Марко Верратти и Блез Матюиди не очень усердствовали в подготовке к ответному матчу с «Барселоной». Игроки посещали ночной клуб накануне матча с «каталонцами».

Игроки в ночь с понедельника на вторник были в ночном клубе на мероприятии известной певицы Рианны. Оба футболиста покинули клуб далеко за полночь, а уже утром вылетели с командой в Барселону.

Напомним, что французский клуб не прошел в четвертьфинал турнира, проиграв «Барселоне» в ответном матче со счетом 6:1.

Фото: Global Look Press
Источник: L’equipe

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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