Марко Верратти: «5:0 на «Камп Ноу» — обычный счет для «Барселоны»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти заявил, что его команда не гарантировала себе выход в 1/4 финала Лиги чемпионов. Даже победа со счетом 4:0 в первом матче не гарантирует выхода в следующий раунд, считает итальянский полузащитник.

«Мы еще не гарантировали выход в четвертьфинал. 5:0 на «Камп Ноу» — обычный счет для «Барселоны», — заявил Верратти.

«Барселона» потерпела разгромное фиаско в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» со счетом 0:4. Ответный матч состоится восьмого марта на «Камп Ноу».

Фото: Global Look Press

Источник: Get French Football