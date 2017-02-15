Марко Верратти: «5:0 на «Камп Ноу» — обычный счет для «Барселоны»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Марко Верратти

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти заявил, что его команда не гарантировала себе выход в 1/4 финала Лиги чемпионов. Даже победа со счетом 4:0 в первом матче не гарантирует выхода в следующий раунд, считает итальянский полузащитник. 

«Мы еще не гарантировали выход в четвертьфинал. 5:0 на «Камп Ноу» — обычный счет для «Барселоны», — заявил Верратти.

«Барселона» потерпела разгромное фиаско в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» со счетом 0:4. Ответный матч состоится восьмого марта на «Камп Ноу».

Фото: Global Look Press
Источник: Get French Football

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Вадим Павлов

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