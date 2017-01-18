Марко Трабукки: «Луис Адриано не поехал бы в Россию к другому тренеру»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Луис Адриано

В трансфере Луиса Адриано из «Милана» в «Спартак» итальянский агент был посредником. Он рассказал о том, игрока убедили приехать в Россию.

«Он уже бывал в Москве до этого, играл против «Спартака» и понимал, что это великий клуб. Луиз советовался с Алексом, который ранее выступал здесь. Хорошие рекомендации, как я понял, дал Фернанду, с которым Адриану был знаком по «Шахтеру». А главным фактором стали телефонный разговор, а потом и личная встреча с Каррерой в Милане. Уверен, что Луис Адриано не поехал бы в Россию к другому тренеру», — сказал Трабукки.

Фото: официальный сайт «Спартака»
Источник: Спорт-экспресс

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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