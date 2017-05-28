Марко Ройс рискует пропустить полгода

Автор: Никита Пронин 0

Марко Ройс

Игрок дортмундской «Боруссии» Марко Ройс вновь может не сыграть в ближайшие полгода. Футболист получил травму в финале Кубка Германии и был заменен после первого тайма.

Врачи не исключают разрыв крестообразной связки, из-за чего Марко может выбыть из строя на шесть месяцев.

Стоит напомнить, что Ройс из-за травм был вынужден пропустить два крупных международных турнира в 2014 и 2016 годах.

В текущем сезоне Ройс семь раз поражал ворота соперников и четыре раза ассистировал свои партнерам. 27 мая немецкий футболист стал обладателем Кубка Германии.

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

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