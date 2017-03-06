Марко Матерацци уволен из индийского «Ченнай Титанс»

Бывший защитник сборной Италии покинул пост главного тренера. Матерацци и «Ченнай Титанс» расстались по взаимному согласию.

Чемпион мира 2006 закончил карьеру игрока в 2014 году именно в «Ченнай Титанс». После чего сразу возглавил индийский клуб.

Матерацци работал в течение трёх первых сезонов индийской Суперлиги.

Под руководством 43-летнего специалиста «Ченнай Титанс» выиграл Суперлигу в 2015 году. Однако в прошлом сезоне команда не сумела выйти в плей-офф чемпионата.

Сам Матерацци отметил: «Последние три сезона были большим приключением для меня как на спортивном, так и человеческом уровне. Я оставляю клуб, но благодарен, что мне дали возможность внести свой скромный вклад в формировании Индии как футбольной нации. Невероятная команда, невероятные болельщики, невероятная Индия!»

Фото: Global Look Press

Источник: ФК «Ченнай Титанс»