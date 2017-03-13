Марко Матерацци: «Судьи принимают решения только в пользу «Ювентуса»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Матерацци

Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци поделился мыслями о работе судей на матчах с участием «Ювентуса». Итальянец уверен, что решения рефери принимаются только в пользу туринского клуба.

«Ситуация нездоровая. Рефери принимают решения в пользу только одной стороны. Надоедает об этом говорить. Не может быть приятно проиграть на 95-й минуте. А особенно неприятно, когда проигрываешь из-за пенальти, который сложно переварить.

«Ювентус» – команда, выстраивавшаяся годами. Он заслуженно идет впереди вне зависимости от более или менее очевидной помощи со стороны судей. «Ювентус» точно заслуживает находиться на вершине. Если клуб завоевал пять скудетто и тут же купил Игуаина, это значит, что команда стремиться постоянно становиться сильнее», – сказал итальянец.

Сейчас «Ювентус» занимает первую строчку таблицы итальянского чемпионата и опережает ближайшего соперника на 8 очков.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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