Марко Девич: «Раньше с ЦСКА играть было сложнее»

Нападающий «Ростова» Марко Девич прокомментировал матч 23-го тура РФПЛ против ЦСКА. Футболист заявил, что московский клуб раньше выглядел мощнее в атаке, чем сейчас.

«У красно-синих неплохая атака. Но это, конечно, не тот ЦСКА, в котором были Еременко, Думбия, Муса, Тошич. Я играл против них за «Рубин» и по себе знаю, какая мощная была у армейцев атака. А сегодня с этой командой можно спокойно играть и выигрывать. Нынешнюю команду, понятно, тоже нужно уважать. Я не говорю, что ЦСКА сейчас слаб. Но прежний был сильнее. Тогда давление было колоссальное, а с этим ЦСКА можно играть.

Надежность обороны всегда зависит от нападающего: если он все делает правильно – классно обводит и точно бьет – ни один защитник в мире не справится. Обороняться легче, чем атаковать. Ну, а тактика ЦСКА изменилась, это все видят», — заявил Девич.

Напомним, что после ничьи в матче с «армейцами» «Ростов» расположился на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 33 очка. ЦСКА с 44 очками идет на втором месте.

Фото: Официальный сайт ФК «Метталист»

Источник: Спорт-Экспресс