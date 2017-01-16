Марк Нобл: «Пайету лучше не выходить на поле»

Капитан английского «Вест Хэма» Марк Нобл выразил свое мнение по поводу сложившейся ситуации вокруг Димитри Пайета. Напомним, что Пайет заявил о нежелании играть за лондонский клуб.

Недавно сообщалось, что Пайет договорился о контракте с французским клубом. Но, руководство «Вест Хэма» отказалось продавать француза в «Марсель» за миллионов фунтов стерлингов. После этого Димитри отказался выходить на поле в составе молотобойцев.

«Я всегда говорил, что Пайет является одним из лучших игроков, с кем я когда-либо выходил на поле. У меня были — я говорю «были», поскольку не общался с ним уже 2-3 недели, отличные отношения с ним, но я не знаю, что им движет.

Я не хочу комментировать, почему он желает нас покинуть, но я уверен в том, что если кто-то не хочет играть за нашу команду, то ему лучше не выходить на поле», — сказал Нобл.

На счету Пайета 48 матчей в АПЛ за «Вест Хэм». За это время он сумел отметится 11-ю голами и 20-ю голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports