Марк Бартра, пострадавший от взрыва около автобуса «Боруссии» Д, пропустит четыре недели

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель сообщил о срока восстановления защитника Марка Бартры. Испанец пропустит четыре недели.

«Хотелось бы, чтобы он играл сейчас, но он вернется в течение четырех недель», – сказало Тухель.

.@MarcBartra wird voraussichtlich in 4 Wochen zum Team stoßen. "Würde gerne jetzt schon spielen,“ so Tuchel. #bvbsge — Borussia Dortmund (@BVB) April 13, 2017

Во вторник около автобуса «Боруссии» прогремели три взрыва. Бартра с осколочными ранениями был доставлен в больницу. Игру против «Монако» перенесли на среду.

У Бартры был диагностирован перелом лучевой кости правой руки, в руке также были различные инородные тела – осколки. Игрока прооперировали. Он может вернуться на поле в конце сезона.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер дортмундской «Боруссии»