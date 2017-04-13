Марк Бартра, пострадавший от взрыва около автобуса «Боруссии» Д, пропустит четыре недели

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель сообщил о срока восстановления защитника Марка Бартры. Испанец пропустит четыре недели.
«Хотелось бы, чтобы он играл сейчас, но он вернется в течение четырех недель», – сказало Тухель.
.@MarcBartra wird voraussichtlich in 4 Wochen zum Team stoßen. "Würde gerne jetzt schon spielen,“ so Tuchel. #bvbsge
— Borussia Dortmund (@BVB) April 13, 2017
Во вторник около автобуса «Боруссии» прогремели три взрыва. Бартра с осколочными ранениями был доставлен в больницу. Игру против «Монако» перенесли на среду.
У Бартры был диагностирован перелом лучевой кости правой руки, в руке также были различные инородные тела – осколки. Игрока прооперировали. Он может вернуться на поле в конце сезона.
Фото: Global Look Press
Источник: твиттер дортмундской «Боруссии»