Марк Бартра, пострадавший от взрыва около автобуса «Боруссии» Д, пропустит четыре недели

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Марк Бартра

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель сообщил о срока восстановления защитника Марка Бартры. Испанец пропустит четыре недели.

«Хотелось бы, чтобы он играл сейчас, но он вернется в течение четырех недель», – сказало Тухель.

Во вторник около автобуса «Боруссии» прогремели три взрыва. Бартра с осколочными ранениями был доставлен в больницу. Игру против «Монако» перенесли на среду.

У Бартры был диагностирован перелом лучевой кости правой руки, в руке также были различные инородные тела – осколки. Игрока прооперировали. Он может вернуться на поле в конце сезона.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер дортмундской «Боруссии»

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